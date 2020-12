Lite in strada a Prato, grave 45enne ferito con un coltello (Di venerdì 18 dicembre 2020) l termine di una Lite in strada per futili motivi, avvenuta ieri pomeriggio nella Chinatown di Prato, ha accoltellato un suo connazionale. Per questo un 57enne cinese, senza fissa dimora e gravato da ... Leggi su lanazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) l termine di unainper futili motivi, avvenuta ieri pomeriggio nella Chinatown di, ha accoltellato un suo connazionale. Per questo un 57enne cinese, senza fissa dimora e gravato da ...

Lite in strada per futili motivi ieri pomeriggio nella Chinatown di Prato. Un uomo di nazionalità cinese ha accoltellato un connazionale. L'uomo, 57 anni, senza fissa dimora e gravato da un decreto di ...

Poco prima dell'aggressione la vittima avrebbe parcheggiato la sua bicicletta vicino al posto dove il l'aggressore stava riposando. Di qui la nascita della lite culminata con l'accoltellamento ...

