La riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio è in bilico. Miozzo (CTS): “Dipende dalla curva dei contagi” (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Le indicazioni sono di preoccupazione per questa disgraziata curva. Oggi siamo vicini ai 20mila contagi e ai 600 morti al giorno, le prossime 3 settimane saranno fondamentali perché rischiamo di tornare a 40mila casi al giorno oppure scendere. Se saremo bravi e riusciremo a scendere, l'inizio dell'anno nuovo consentirà la riapertura delle scuole". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Le indicazioni sono di preoccupazione per questa disgraziata. Oggi siamo vicini ai 20milae ai 600 morti al giorno, le prossime 3 settimane saranno fondamentali perché rischiamo di tornare a 40mila casi al giorno oppure scendere. Se saremo bravi e riusciremo a scendere, l'inizio dell'anno nuovo consentirà la". L'articolo .

