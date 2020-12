Giulia Salemi terrorizzata per l’incidente hot al GF Vip | “Cancellate tutto | subito!”

(Di venerdì 18 dicembre 2020)è una delle concorrenti di questo GF Vip che sta facendo più parlare fuori la Casa. Poco fa, per esempio, il gossip lanciato da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi secondo cui avrebbe avuto delle “chat notturne” con Michele Morrone. “Chissà se Michele Morrone ricorda le chat notturne che lo scorso anno intratteneva con la concorrente del Grande Fratello Vip 5 () – si legge – Fu lei a farlo conoscere sul web. Ma ora Michele ha interrotto ogni rapporto con. Lui adesso è davvero lanciatissimo. Ha preso parte al film di Netflix 365giorni, tra i più visti del 2020…È anche una web star con oltre 11 milioni di follower”. Nella Casa, invece, la bellasembra sempre più vicina a Pierpaolo Pretelli, “amico speciale” di Elisabetta Gregoraci. (Continua ...

trash_italiano : MA GIULIA SALEMI CHE PASSA DAVANTI A SAMANTHA E LA IGNORA ?? #GFVIP - ella_ciaccia911 : RT @esaurimentoinc1: ma parliamo della bellezza di Giulia Salemi?? #GFVIP - wavesnowaves2 : RT @ale_dillo: Siamo tutte Giulia Salemi: bimbe con la fretta di essere donne, con insicurezze, mai contente del ns aspetto, a volte copria… - Harley_RatedR : RT @cidadadoar: Giulia: “avete visto? dovete ascoltare la Salemi.. bene, ora vi lascio al vostro momento d’amore” ?????? #rosmello https:/… - Francym97 : RT @ale_dillo: Siamo tutte Giulia Salemi: bimbe con la fretta di essere donne, con insicurezze, mai contente del ns aspetto, a volte copria… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Il Grande Fratello Vip non si ferma mai. Dopo la notizia dell’allungamento del programma fino a metà febbraio, i vip rimasti in gioco stanno cercando di tirar fuori tutte le loro energie, in attesa de ...Ai ferri corti da qualche tempo, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sono confermate come due delle figure chiave di questa edizione del Grande Fratello Vip. Complice la loro intesa tra le mura di Cin ...