Entella-Pordenone 0-1 | Fine primo tempo| Partita aperta | Pordenone avanti

(Di venerdì 18 dicembre 2020)apre, stasera alle 19, la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Subito colpo di scena al quinto: rigore per ilper fallo in area susseguente a corner. Segna l’ex Diaw. 0-1.equilibrata, con Chiosa che sfiora il pari di testa al minuto 35. Nel finale occasione per i friulani con Ciurria, neutralizzata L'articolo0-1proviene da www.meteoweek.com.

Gazzetta_it : Si va al riposo, Virtus Entella-Pordenone 0-1 - clikservernet : Virtus Entella-Pordenone: le formazioni ufficiali - Noovyis : (Virtus Entella-Pordenone: le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - PEFIORENTINA : Serie B 20mins Virtus Entella 0 Pordenone 1 Diaw - SerieBNewsCom : ?? Dopo 6' #Pordenone già in vantaggio sull'#Entella: la sblocca #Diaw da rigore. Segui la nostra #diretta! -

Ultime Notizie dalla rete : Entella Pordenone

Formazioni ufficiali e cronaca testuale di Entella-Pordenone, che si gioca stasera al comunale di Chiavari per la 13esima di Serie B ...Torna in campo dopo le ultime due scoppole rimediate da Empoli e Monza la Virtus Entella. Due sconfitte pesanti sia per la classifica che per il morale con ben dieci gol subiti complessivamente equame ...