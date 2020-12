Decreto Ristori, via libera definitivo della Camera con la fiducia. Ecco chi resta ancora escluso dai contributi a fondo perduto (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Camera ha approvato con 280 voti a favore 176 contrari il Decreto Ristori, che diventa legge. Il via libera definito al provvedimento che accorpa i quattro dl varati a partire da fine ottobre, e su cui il governo aveva posto la fiducia, non risolve però i problemi emersi in queste settimane: rimangono ancora escluse dagli aiuti molte categorie, a cui non resta che attendere gennaio. Quando, per tutte le attività che hanno subito forti perdite di fatturato durante la seconda ondata di Covid, dovrebbe arrivare un intervento di sostegno slegato dal colore della zona di appartenenza e dai codici Ateco, oltre all’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi. Durante l’iter parlamentare del testo, infatti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Laha approvato con 280 voti a favore 176 contrari il, che diventa legge. Il viadefinito al provvedimento che accorpa i quattro dl varati a partire da fine ottobre, e su cui il governo aveva posto la, non risolve però i problemi emersi in queste settimane: rimangonoescluse dagli aiuti molte categorie, a cui nonche attendere gennaio. Quando, per tutte le attività che hanno subito forti perdite di fatturato durante la seconda ondata di Covid, dovrebbe arrivare un intervento di sostegno slegato dal colorezona di appartenenza e dai codici Ateco, oltre all’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali evi. Durante l’iter parlamentare del testo, infatti, ...

borghi_claudio : @CasagrandeStef Sul serio sul serio... però va detto che le 'mancette' non passano dal bilancio ma dal decreto ristori (un gran casino) - GianlucaVasto : I quattro decreti Ristori sono considerabili come un unico, grande decreto, che a più riprese si è aggiornato ed es… - GradedSpa : #COVID19, il #Senato converte il #decretoRistori con novità per le #biomasse #biomassa #renewableenergy… - CambiamentoDel : Angela Masi - Dichiarazione di voto finale Decreto Ristori 18/12/2020 - PonytaEle : RT @LegaCamera: ?? DECRETO RISTORI, ZOFFILI: 'ACCOLTO ODG LEGA PER ALLUVIONATI SARDEGNA” -