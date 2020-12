Matteo Bassetti sull’eventuale zona rossa in Italia a Natale: «È una scelta incomprensibile» (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, ha deciso di esprimere il suo parere sull’eventualità della zona rossa a Natale durante una lunga intervista ad Adnkronos. Per Bassetti l’ipotesi su cui sta lavorando “È una scelta sbagliata che va contro i principi su cui ci siamo mossi fino ad oggi”. L’Italia come zona rossa a Natale per l’infettivologo “è una scelta incomprensibile e un compromesso che non porterà a nulla”. A quanto pare la battaglia contro il Covid-19 secondo Bassetti andrebbe combattuta con armi ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’infettivologo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, ha deciso di esprimere il suo parere sull’eventualità delladurante una lunga intervista ad Adnkronos. Perl’ipotesi su cui sta lavorando “sbagliata che va contro i principi su cui ci siamo mossi fino ad oggi”. L’comeper l’infettivologo “è unae un compromesso che non porterà a nulla”. A quanto pare la battaglia contro il Covid-19 secondoandrebbe combattuta con armi ...

