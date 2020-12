Barcellona, vittoria in Liga ma la scena è tutta per… le trecce di Griezmann (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sorride il Barcellona che in Liga, nel turno infrasettimanale di campionato, trova il successo per 2-1 contro la Real Sociedad. Una vittoria importante che permette ai catalani di risalire la classifica. Se la gara, in sé, non ha regalato troppe emozioni, lo stesso non si può dire della nuova capigliatura di Antoine Griezmann, presentatosi sul campo con... le trecce.Griezmann: i social non perdonanocaption id="attachment 1066787" align="alignnone" width="376" Griezmann (getty images)/captionIl Barcellona vince ma lui colpisce la traversa. Che sia colpa della nuova acconciatura? Chissà, ma per adesso le trecce di Antoine Griezmann hanno portato un +3 ai blaugrana e tanti, tantissimi commenti sui social network. Le reti, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sorride ilche in, nel turno infrasettimanale di campionato, trova il successo per 2-1 contro la Real Sociedad. Unaimportante che permette ai catalani di risalire la classifica. Se la gara, in sé, non ha regalato troppe emozioni, lo stesso non si può dire della nuova capigliatura di Antoine, presentatosi sul campo con... le: i social non perdonanocaption id="attachment 1066787" align="alignnone" width="376"(getty images)/captionIlvince ma lui colpisce la traversa. Che sia colpa della nuova acconciatura? Chissà, ma per adesso ledi Antoinehanno portato un +3 ai blaugrana e tanti, tantissimi commenti sui social network. Le reti, ...

