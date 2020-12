Uomini e Donne: Rosa Perrotta e Pietro sono in crisi? L’indizio misterioso (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Qualche ora fa, Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso con i suoi fan un misterioso messaggio. Sarà stato rivolto a suo marito Pietro? C’è chi addirittura sospetta che tra i due ci sia una profonda crisi, ma sarà davvero così? Scopriamolo insieme. Pietro TARTAGLIONE E Rosa Perrotta: è crisi? – I fan L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Qualche ora fa,, ex tronista di, ha condiviso con i suoi fan unmessaggio. Sarà stato rivolto a suo marito? C’è chi addirittura sospetta che tra i due ci sia una profonda, ma sarà davvero così? Scopriamolo insieme.TARTAGLIONE E: è? – I fan L'articolo

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - CottarelliCPI : Nel 2019 solo il 37% delle donne lavorava, contro il 54% degli uomini (ISTAT). Sono numeri da paese in via di svilu… - matteosalvinimi : ... Legalità tanto cara al marito. Un ricordo commosso per Pasquale e un pensiero alla sua famiglia e a tutte le do… - MariadelRocoHe5 : RT @Huawei_Europe: La parità di genere non significa arrivare a un punto in cui donne e uomini condividano la stessa mentalità e lo stesso… - bellapeme8 : Ma guardateli mentre scendono le scale, ceh hanno proprio la faccia tirata il passo manco stessero andando sai dove… -