"Se vi rivedo un'altra volta così..." Tom Cruise perde la testa sul set

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roberta Damiata L'attore lancia gravi minacce a due tecnici colpevoli di non rispettare il distanziamento La paura del Covid sta facendo preoccupare tutti e c’è chi, come Tomè andato fuori diminacciando addirittura alcune persone della troupe del film Mission Impossibile attualmente in lavorazione. Dopo l’Italia, dove le riprese sono state fatte tra Roma e Venezia, tutto il cast del film (che ha già subito numerosi ritardi proprio a casa della pandemia ndr) si è trasferito in Gran Bretagna dove sotto gli occhi increduli del cast Tomha pesantemente attaccato due tecnici che a suo parere non rispettavano le misure di distanziamento. Questo sfogo, come dicevamo, si lega alla preoccupazione dell’attore per le continue interruzione delle riprese che erano cominciate a settembre tra Italia, Norvegia e ...