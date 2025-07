Modena sondaggi tecnici sulla tangenziale Rabin | traffico a senso unico alternato giovedì 10 luglio

Giovedì 10 luglio, la tangenziale Yitzhak Rabin di Modena si trasformerà temporaneamente in un’opportunità per garantire la sicurezza e l’efficienza delle nostre strade. Dalle 9.00 alle 11.00, il traffico sarà regolato a senso unico alternato per eseguire sondaggi tecnici fondamentali sulla struttura. Questo intervento, promosso dalla Provincia di Modena, rappresenta un passo importante nella manutenzione preventiva e nel miglioramento della viabilità cittadina.

Nella mattinata di giovedì 10 luglio, lungo la tangenziale Yitzhak Rabin, il traffico sarà regolato a senso unico alternato dalle ore 9.00 alle 11.00 per consentire l'esecuzione di sondaggi tecnici sulla struttura stradale. L'intervento sarà effettuato dalla Provincia di Modena

