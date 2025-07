Lavoro assegnate dalla Città Metropolitana 60 qualifiche professionali

Un traguardo importante per la crescita professionale del territorio: sessanta attestati di qualifica sono stati consegnati a palazzo Alvaro, simbolo della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Quattro corsi, tra cui pasticceria e impianti elettrici, hanno formato nuovi talenti pronti a contribuire allo sviluppo locale. Questa iniziativa testimonia l’impegno nel valorizzare le competenze e sostenere il lavoro qualificato: un passo decisivo verso un futuro più prospero e competitivo.

