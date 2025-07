Calciomercato Inter Marotta vaglia le idee possibili per il post Calhanoglu | c’è Ederson in pole position per la maglia nerazzurra

Il calciomercato dell'Inter si scalda con Marotta e Vagliasindaggestendo con attenzione le possibili mosse. Mentre il destino di Calhanoglu resta incerto, i nerazzurri osservano attentamente Ederson, un profilo che potrebbe rappresentare il futuro del centrocampo. In questo scenario di tensione e opportunità , ogni scelta diventa fondamentale per mantenere la competitività . La strategia dell’Inter si fa più chiara: prepararsi a ogni evenienza, perché il mercato non aspetta.

Calciomercato Inter, il futuro sostituto di Calhanoglu potrebbe diventare Ederson! Il brasiliano osservato speciale dei meneghini. In attesa di conoscere il futuro di Hakan Calhanoglu, l’ Inter lavora sotto traccia per non farsi trovare impreparata. Il centrocampista turco, pilastro della mediana nerazzurra, è tentato dal Galatasaray, che però non ha ancora formalizzato un’offerta ufficiale. In questo contesto di incertezza, la dirigenza interista ha iniziato a valutare le alternative, e il nome in cima alla lista è quello di Ederson, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia dell’ Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com