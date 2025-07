Aurora Maniscalco morta a Vienna il padre | Il fidanzato continuava a ripetermi di perdonarlo

In un racconto che attraversa dolore e incertezza, il padre di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana scomparsa tragicamente a Vienna, rivela i giorni successivi alla perdita: tra richieste di perdono e misteri irrisolti. La sua voce drammatica ci invita a scoprire la verità dietro quella tragica caduta, un episodio che ha sconvolto tutti e che ancora solleva domande senza risposta. Continua a leggere per conoscere la storia di questa giovane vita spezzata e le sue implicazioni.

"Vogliamo la verità. Il fidanzato di mia figlia mi ha detto che hanno avuto una discussione e che lei poi ha fatto questo gesto estremo. Continuava a ripetermi: 'Perdonami, perdonami'": parla il padre di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni precipitata dal balcone dell'appartamento a Vienna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Precipita da un palazzo a Vienna, morta l’hostess italiana Aurora Maniscalco: indaga la polizia austriaca - Una tragica perdita scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana di 24 anni originaria di Palermo, è precipitata dal terzo piano di un edificio nella notte tra sabato e domenica.

