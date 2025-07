Basket serie B | Pielle il mercato non si ferma | ecco Denis Alibegovic

Il mercato della Pielle non si ferma e si anima con un nuovo colpo: Denis Alibegovic. La guardia/ala classe 1999, proveniente da Treviglio, porta energia e talento nel roster di coach Turchetto, ormai a quota nove giocatori. Con un solo innesto ancora da perfezionare, la squadra si prepara a sfidare con determinazione la prossima sfida di serie B, puntando a raggiungere nuovi traguardi.

