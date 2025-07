Christian Horner chi è il manager licenziato con effetto immediato da Red Bull dopo 20 anni 

La notizia del licenziamento improvviso di Christian Horner, iconico team principal della Red Bull da oltre 20 anni, ha lasciato il mondo della Formula 1 senza fiato. Dopo aver scritto pagine di storia, con successi straordinari e campioni leggendari, ora si apre un nuovo capitolo. Ma cosa ha portato a questa decisione così clamorosa? Scopriamo insieme i retroscena di questa svolta inattesa nel circus automobilistico.

La notizia ha scosso il mondo del circus: Christian Horner è stato licenziato con effetto immediato, dopo più di 20 anni alla guida della Red Bull, nonostante il contratto da team principal fino al 2030. Il 51enne dirigente britannico era a capo della scuderia austriaca sin dall'inizio della sua avventura in Formula 1, nel 2005. Sotto la sua gestione, la Red Bull ha conquistato 8 mondiali piloti (con Vettel e Verstappen) e sei campionati costruttori. Una carriera in oltre trent'anni di motorsport, fatta di trionfi, grandi intuizioni ma anche di ombre, come quelle che hanno portato al suo addio alla Red Bull. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it