Perché il Lecco Film Fest ha fatto ancora una volta centro

Perché il Lecco Film Fest ha fatto ancora una volta centro? I dati parlano chiaro: oltre 5.000 spettatori, un ricco programma di eventi e ospiti di rilievo, e una forte presenza digitale. Questa edizione ha confermato l’evento come punto di riferimento culturale in Lombardia, creando connessioni tra cinema, formazione e comunità. E tutto ciò…

Ottimi numeri per la sesta edizione del Lecco Film Fest: oltre 5.000 presenze totali di pubblico, 4 giorni, 22 eventi, 11 proiezioni (di cui 1 anteprima nazionale), 25 ospiti e giornalisti, 2 percorsi formativi (Nuovi Talenti Lab e Opera Prima). Oltre alla presenza fisica, grazie ai social media. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: lecco - film - fest - fatto

Velasco Vitali firma il poster del Lecco Film Fest 2025 - Il Lecco Film Fest 2025 si prepara a stupire con un poster firmato da Velasco Vitali, un maestro dell'arte contemporanea.

Gran finale per il Lecco Film Fest, premi “Lucia” a Barbara Chiarelli e Marta Donzelli https://lecconotizie.com/cultura/lecco-cultura/gran-finale-per-il-lecco-film-fest-premi-lucia-a-barbara-chiarelli-e-marta-donzelli/… via @Lecco Notizie Vai su X

Lecco Film Fest, un’edizione da incorniciare A renderla speciale non è stata solo la qualità degli ospiti, ma soprattutto la straordinaria partecipazione della comunità Vai su Facebook

Grande successo per la 6ª edizione del Lecco Film Fest; Perché il Lecco Film Fest ha fatto ancora una volta centro; Grandi numeri per la 6^ edizione del Lecco Film Fest, 5 mila presenze.

Grandi numeri per la 6^ edizione del Lecco Film Fest, 5 mila presenze - Grandi numeri per la sesta edizione del Lecco Film Fest, stimati in tempo di bilanci: oltre 5. Si legge su lecconotizie.com

Gran finale per il Lecco Film Fest, premi “Lucia” a Barbara Chiarelli e Marta Donzelli - LECCO – Grande successo, domenica scorsa, per la giornata conclusiva della sesta edizione del Lecco Film Fest, il festival promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla Fondazione Ente ... Lo riporta msn.com