Lavoratrici definite mucche da mungere ora Max Mara congela la Cittadella della Moda | Non vogliamo lezioni

In un momento cruciale per la Cittadella della Moda di Reggio Emilia, le lavoratrici di Max Mara, spesso definite "mucche da mungere", protestano contro ritmi insostenibili e umiliazioni sul lavoro. La vertenza rischia di compromettere un progetto da 120 milioni di euro, con il sindaco e l’imprenditore Luigi Maramotti coinvolti in una delicata crisi che potrebbe congelare il futuro di questa eccellenza italiana. La situazione si fa sempre più urgente, e il destino della moda locale è appeso a un filo.

La vertenza delle dipendenti dello stabilimento di Max Mara della Manifattura San Maurizio ha assunto un peso importante per il destino della Cittadella della Moda di Reggio Emilia, voluta dalla famiglia Maramotti. L'incontro tra il sindaco e le lavoratrici che avevano parlato di umiliazioni e ritmi di lavoro massacranti avrebbero spinto Luigi Maramotti a mettere a rischio il progetto da 120 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le lavoratrici di Max Mara vanno in sciopero: “Ci dicono che siamo grasse e ci chiamano ‘mucche da mungere'” - Le lavoratrici di Max Mara si stanno mobilitando in un gesto di forte protesta, denunciando umiliazioni e condizioni di lavoro estenuanti.

