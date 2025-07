FACE riunite a Mantova le Accademie del cinema di tutta Europa

Il cuore del cinema europeo batte a Mantova, dove giovedì 10 luglio si terrà la storica assemblea generale FACE, riunendo per la prima volta in Italia le accademie cinematografiche di tutta Europa. Un momento unico di confronto, innovazione e collaborazione tra le più importanti realtà del settore. Questa iniziativa, realizzata con il sostegno di istituzioni e partner prestigiosi, promette di aprire nuove strade per l’industria cinematografica continentale e oltre.

Roma, 9 lug. (askanews) – É in programma giovedì 10 luglio, per la prima volta in Italia, a Mantova, l’assemblea generale FACE, la Federazione delle Accademie del Cinema Europee che riunisce ben 22 realtà, oltre alla European Film Academy. L’evento è realizzato in sinergia con la Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova. L’evento è realizzato inoltre grazie alla collaborazione dell’associazione Amici di Palazzo Te. La convention si terrà negli spazi dell’ex chiesa della Madonna della Vittoria. In apertura dei lavori alle 9 l’intervento del sindaco di Mantova Mattia Palazzi, un saluto introduttivo di Claudio Pelizzer, regista mantovano e organizzatore dell’evento, e una digressione sul cinema europeo di Giorgio Gosetti, giornalista professionista dell’Ansa, critico cinematografico e saggista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

