Una ragazza e il suo sogno | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 21:20 su Italia 1, non perdete "Una ragazza e il suo sogno" (What a Girl Wants), un film che saprà incantare e divertire. Diretto da Dennie Gordon nel 2003, questo remake affascinante si ispira alla commedia teatrale di William Douglas-Home, raccontando la storia di Daphne Reynolds e del suo incredibile viaggio tra sogni, famiglia e scoperta di sé stessa. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Una ragazza e il suo sogno: trama, cast e streaming del film. Questa sera, mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una ragazza e il suo sogno (What a Girl Wants), film del 2003 diretto da Dennie Gordon. Il film è un remake di Come sposare una figlia, a sua volta basato sulla commedia teatrale The Reluctant Debutante di William Douglas-Home. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Daphne Reynolds è una ragazza americana di 17 anni che vive a New York con la madre Libby, che fa la cantante ai matrimoni. 17 anni prima, Libby incontrò il britannico Henry Dashwood in Nord Africa e si sposarono con una cerimonia di matrimonio beduina di incerta legalità. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Una ragazza e il suo sogno: tutto quello che c’è da sapere sul film

