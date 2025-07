Commissione anti-mafia a Perugia la relazione di Sottani su infiltrazioni e sui potenziali obiettivi dei clan

La commissione antimafia di Perugia si sta confrontando con una relazione dettagliata del procuratore generale Sottani, che analizza le infiltrazioni mafiose e i potenziali obiettivi dei clan in regione. Un quadro complesso che evidenzia un radicamento ancora limitato rispetto ad altre aree del Nord, offrendo spunti fondamentali per la vigilanza e le strategie future. La discussione si apre su un tema cruciale per la sicurezza e lo sviluppo dell’Umbria, fondamentale per proteggere il territorio e i cittadini.

Un vero e proprio radicamento mafioso, con modelli classici o un clan autonomi, in Umbria ancora oggi non è presente, come invece è acclarato in alcune regioni del Nord e non solo. Lo ha affermato il procuratore generale Sottani, con una dettagliata relazione, nel giorno della sua audizione nella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: relazione - sottani - clan - commissione

Commissione anti-mafia a Perugia, la relazione di Sottani sui infiltrazioni e sui potenziali obiettivi dei clan - La commissione antimafia di Perugia ha ascoltato con attenzione la relazione di Sottani, che svela le dinamiche delle infiltrazioni mafiose in Umbria.

Commissione anti-mafia a Perugia, la relazione di Sottani su infiltrazioni e sui potenziali obiettivi dei clan.

Commissione femminicidi approva relazione all'unanimità - MSN - La relazione che la Commissione ha deliberato all'unanimità ha, in sostanza, carattere propedeutico fondamentale nel percorso verso un testo unico della materia, ... Riporta msn.com

Commissione femminicidi approva relazione all'unanimità - La relazione che la Commissione ha deliberato all'unanimità ha, in sostanza, carattere propedeutico fondamentale nel percorso verso un testo unico della materia, nel rispetto rigoroso delle ... Secondo ansa.it