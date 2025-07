Ritornerai bambina al Teatro Tor Bella Monaca il 10 luglio

Il 10 luglio, il Teatro Tor Bella Monaca si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con "Ritornerai bambina", uno spettacolo che riporta Melina e Carmine sul palco per celebrare la purezza, la speranza e la forza di riscoprire la propria essenza. Un inno vibrante alla vita e all’importanza di sentirsi parte di un mondo che ci accoglie. Non perdere questa esperienza unica: ti aspettiamo per rivivere la magia dell’infanzia e dell’identità.

Melina e Carmine sul palcoscenico e il loro inno alla vita, all’esigenza di essere un qualcosa all’interno del mondo che vivono. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ritornerai bambina al Teatro Tor Bella Monaca il 10 luglio

