Platinette la foto dall’ospedale che preoccupa il pubblico | Cosa deve fare

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, preoccupa i fan con una foto dall’ospedale che desta molta apprensione. L’opinionista televisivo ha condiviso un’immagine che suggerisce uno stato di disagio e possibile intervento imminente. In momenti come questi, è fondamentale rispettare la privacy e l’intimità dell’artista, augurandogli pronta guarigione e lasciando che siano le sue parole a rassicurare il pubblico. La sua forza e il suo coraggio sono un esempio per tutti.

Mauro Coruzzi è di nuovo ricoverato in ospedale. L’opinionista televisivo, conosciuto dal grande pubblico con il nome d’arte Platinette, ha condiviso sui social una foto che lascia pochi dubbi sulle sue attuali condizioni: si trova in una stanza d’ospedale, probabilmente in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico. Lo scatto, pubblicato su Instagram, mostra un letto, un foglio con il suo cognome, la data e una scritta che suggerisce quale sarà l’operazione: la chiusura dell’auricola, un procedimento medico al cuore volto, con tutta probabilità, a ridurre il rischio di futuri ictus. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Platinette di nuovo in ospedale: il motivo - Platinette torna in ospedale, segnando una nuova tappa nel suo coraggioso percorso di guarigione. Dopo aver superato due ictus in meno di due anni, Mauro Coruzzi, conosciuto dal pubblico come Platinette, condivide con i follower un momento delicato ma importante, testimonianza della sua tenacia e determinazione.

