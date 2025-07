Superman è tornato più buono meno super

Superman torna sul grande schermo con un volto nuovo e un tocco di modernità, promettendo emozioni fresche e riflessi di attualità. Interpretato da David Corenswet, il supereroe più amato si presenta meno tormentato, accompagnato da alleati improbabili e un super cane. Ma il reboot è davvero all’altezza delle aspettative? La risposta, tra spettacolo e qualche ombra, ci tiene sul filo del discorso, facendo riflettere su cosa desideriamo dal nostro eroe.

«L'alieno sta tornando», annuncia la sua antagonista cyborg Engineer. Ed eccolo, bello come il sole giallo che gli dà energia, il Superman interpretato da David Corenswet, dal 9 luglio al cinema. Buonissimo, non molto tormentato, con una schiera di quasi amici supereroi (e super dog) ad aiutarlo. In un film reboot con stille di freschezza e rimandi di attualità. Ci ha convinto? Abbastanza ma non del tutto. Freschezza che ricorda Guardiani della galassia. Quanti supereroi nel Superman firmato James Gunn! Forse anche troppi. Corenswet c'è, ovviamente, sbucato dal nulla e già nel ruolo mastodontico del supereroe per antonomasia.