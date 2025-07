Batman confidential – Il fascino dell’urban crime.

Entrare nel cuore delle indagini più oscure di Gotham, rivelando il vero volto di un eroe che incarna il fascino dell’urban crime. Batman, riconosciuto come il “detective migliore del mondo”, ci guida attraverso un intricato labirinto di misteri e pericoli. Le sue storie, scritte da autori di spessore come Brubaker e Morrison, non sono solo avventure, ma veri e propri studi sull’anima dell’eroe e della città che protegge. Scopriamo insieme cosa rende Batman un simbolo indimenticabile.

Tra i tanti soprannomi che accompagnano Batman, tra i più importanti si può sicuramente annoverare " detective migliore del mondo ". Questa espressione, che nell'ambito dell'universo DC connota Batman e gli è valso il rispetto di altri personaggi ben più potenti (Justice League in primis), è stata meritatamente esplorata tanto in storie singole quanto in cicli più lunghi e complessi: autori del calibro di Brubaker e Morrison si sono cimentati a narrare queste imprese in storie in cui a far da padrone non era la forza bruta ma l'intelletto e la capacità d'analisi. Le storie presenti in questo primo volume di Batman Confidential, edito da Panini Comics, si inseriscono proprio in questo lungo solco: subentrando alla blasonata serie Legends of the dark knight (che sta vedendo un nuovo ciclo di ristampe in brossurati sempre da Panini) Batman Confidential presenta storie articolate solitamente sui 67 numeri che risultano perfettamente fruibili come letture una tantum che non seguono una continuity particolarmente stratificata.