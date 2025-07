VIDEO | Un solo ambito e due sub-ambiti | la riforma del sistema idrico per dare efficienza e aumentare gli investimenti

In un momento cruciale per il futuro del nostro sistema idrico, una nuova riforma mira a semplificare e potenziare la gestione delle risorse idriche. Con l’obiettivo di aumentare efficienza e investimenti, la proposta di legge riorganizza il settore in un unico ambito e due sub-ambiti strategici, tra cui Pescara-Chieti. Il percorso in commissione segnerà un passo fondamentale verso un servizio più efficace e sostenibile, con impatti significativi per cittadini e ambiente.

Partirà in commissione l’iter di riforma per la gestione del sistema idrico integrato sulla proposta di legge con cui si intende riformare la legge 12 del 2011 al fine di creare un solo ambito (in capo all’Ersi-Ente regionale servizio idrico) e due sub-ambiti (uno Pescara-Chieti e uno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

