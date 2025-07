Calciomercato Roma concorrenza per Lucumi | in arrivo l’offerta del Galatasaray

Il calciomercato della Roma si infiamma con la competizione per Jhon Lucumi, al centro di un’asta tra club europei. Dopo aver blindato la porta con Svilar e sondato Tagliafico, i giallorossi puntano forte sul difensore colombiano, stuzzicato anche dall’offerta del Galatasaray. Con una clausola da non trascurare, il futuro di Lucumi potrebbe scriversi tra Roma e Istanbul, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi decisivi.

Il mercato della Roma si anima anche sul fronte difensivo. Dopo aver sistemato la porta con il rinnovo di Svilar e avviato i contatti per Tagliafico, l'obiettivo per rinforzare il reparto arretrato risponde al nome di Jhon Lucumi. Il centrale colombiano, perno del Bologna di Vincenzo Italiano, è finito sul taccuino di Massara, che lo considera un profilo ideale per affiancare Mancini e N'Dicka nel nuovo assetto difensivo di Gasperini. Clausola da 28 milioni, ore calde sul futuro. Le prossime 48 ore saranno decisive: scade infatti la clausola rescissoria da 28 milioni di euro valida fino al 7 luglio.

Roma, occhi su Lucumí: sfida al Napoli per il difensore del Bologna - La Roma torna protagonista sul mercato, puntando deciso su Jhon Lucumí del Bologna come possibile rinforzo difensivo.

