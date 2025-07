Tredici anni e un oceano dopo ritrovato in Irlanda il messaggio in bottiglia di una coppia canadese

Un viaggio di speranza e amore che attraversa continenti, anni e acque profonde. Tredici anni dopo aver lasciato il suo messaggio nell’oceano, una bottiglia con un augurio d’amore ha raggiunto le coste dell’Irlanda, unendo due anime lontane nel tempo e nello spazio. La storia, condivisa su Facebook, ha commosso migliaia di persone, dimostrando come la forza dei sentimenti possa superare ogni confine. Continua a leggere per scoprire questa incredibile rinascita di speranza.

Nel 2012, una coppia canadese lanciò una bottiglia con un messaggio d’amore nell’Atlantico. Tredici anni dopo, una coppia irlandese l'ha trovata. Il post su Facebook diventa virale e riunisce simbolicamente i protagonisti di questa storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: coppia - tredici - anni - messaggio

LAST MINUTE IN PUGLIA - DAL 06/07 AL 13/07! Family Village - Otranto (LE) 7 Notti a soli 910€ a coppia! ? Pensione completa con bevande ai pasti ? 3° Letto 3-14 anni n.c. GRATIS Un'oasi di relax e divertimento ti aspetta: spiagge dorate, Vai su Facebook

Tredici anni e un oceano dopo, ritrovato in Irlanda il messaggio in bottiglia di una coppia canadese; Frasi San Valentino: 20 dichiarazioni d'amore per ogni circostanza; Capodanno 2025, i 33 migliori auguri di Buon Anno per WhatsApp.

Tredici anni e un oceano dopo, ritrovato in Irlanda il messaggio in bottiglia di una coppia canadese - A trovarla è stata un’altra coppia, Kate e John Gay, durante una pulizia della baia organizzata dal gruppo ambientalista Maharees Heritage and Conservation. Da fanpage.it

Trovata la coppia che 11 anni fa lasciò il messaggio in bottiglia sul lago di Garda - Il Gazzettino - Trovata la coppia che 11 anni fa lasciò il messaggio in bottiglia ... Scrive ilgazzettino.it