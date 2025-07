Remco Evenepoel imbattibile a cronometro al Tour de France! Pogacar vola in giallo benissimo Affini

Remco Evenepoel, il grande favorito, si conferma imbattibile nella cronometro del Tour de France 2025. Con una performance straordinaria nella quinta tappa di Caen, il campione del mondo in carica ha dominato le lancette, rafforzando la propria leadership e lasciando gli avversari a distanza. √ą una vittoria che consacra ancora di pi√Ļ il talento eccezionale di questo fuoriclasse belga, capace di volare sui 33 chilometri e di scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda.

Era il grande favorito, aveva¬† annunciato¬† la sua vittoria in questa prova ormai da settimane. √ą praticamente imbattibile a cronometro Remco Evenepoel e lo ha dimostrato per l‚Äôennesima volta. Il fuoriclasse belga va a prendersi la vittoria in maniera straripante nella quinta tappa del Tour de France 2025, nella sfida alle lancette di Caen. 33 chilometri praticamente volati da parte del campione del mondo in carica di specialit√†: tempo di 36.42,02 praticamente a 54 kmh di media. Strepitoso il corridore della Soudal-QuickStep che trova il successo numero due della carriera alla Grande Boucle e risale prepotentemente in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Remco Evenepoel imbattibile a cronometro al Tour de France! Pogacar vola in giallo, benissimo Affini

In questa notizia si parla di: remco - evenepoel - imbattibile - cronometro

Remco Evenepoel: ‚ÄúSorpreso dei distacchi, bella reazione in salita. Vittoria per Lefevere‚ÄĚ - Remco Evenepoel, sorprendente protagonista della cronometro del Giro del Delfinato, ha dimostrato di essere in grande forma, infliggendo distacchi significativi ai suoi rivali pi√Ļ acclamati.

Il giro del Delfinato ha dato qualche risposta: Tadej Pogacar vola, Jonas Vingegaard l’unico che si è avvicinato al fenomeno sloveno, Remco Evenepoel in difficoltà in salita. Pogacar ancora una volta ha sbaragliato il campo. Impressionante sulla cote de Dom Vai su Facebook

Remco Evenepoel imbattibile a cronometro al Tour de France! Pogacar vola in giallo, benissimo Affini; Mondiali, Ganna va forte ma Evenepoel è imbattibile nella cronometro: Affini terzo; Mondiali di Ciclismo a Cronometro 2024: Evenepoel nuovamente campione.

Tour de France - Remco Evenepoel vince la cronometro di Caen, Tadej Pogacar 2° e in maglia gialla! Batosta Vingegaard, Affini terzo - Remco Evenepoel vince da favorito, ma Tadej Pogacar resta in scia al belga e strappa la magl ... Lo riporta eurosport.it

EVENEPOEL. «IERI BENE E OGGI POSSO RECUPERARE TUTTO LO SVANTAGGIO DA POGACAR» - Evenepoel è uno specialista nelle prove contro il tempo e lo dimostra il suo palmares, dove ci sono sia l‚Äôoro Mondiale che quello olimpico. Segnala tuttobiciweb.it