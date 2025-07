Calciomercato Juventus Brambati è sicuro sul futuro di quel giocatore | Ha deciso che non vuole restare lì! È disposto ad allenarsi per poi andare… I bianconeri sono ancora in corsa L’annuncio che dà speranza

Il calciomercato della Juventus si infiamma con l'ultimo aggiornamento di Brambati, che alimenta le speranze dei tifosi bianconeri. L'intervista a Radio Marte rivela dettagli sul futuro di Victor Osimhen, tra possibilità di trasferimento e desideri del giocatore. Con un countdown aperto e tanti intrecci di mercato, la Vecchia Signora non molla e sogna ancora in grande: il capitolo di questa saga è tutto da scrivere.

Calciomercato Juventus, l'annuncio di Brambati sul futuro di quell'attaccante dà ancora una speranza alla Vecchia Signora: le sue parole. Intervistato dai microfoni di Radio Marte, Massimo Brambati ha parlato della situazione che riguarda Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli intende andare al Galatasaray o alla Juventus,. Ecco le parole che potrebbero rimettere in gioco i bianconeri. PAROLE – « Osimhen ha ormai preso la sua decisione, ovvero quella di non restare a Napoli. E' disposto di fare eventualmente il ritiro con gli azzurri ma solo per allenarsi per poi andare alla Juventus o al Galatasaray.