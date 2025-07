Biagio Antonacci al pronto soccorso per soffocamento La smentita del cantante

Negli ultimi giorni si è diffusa una notizia allarmante su Biagio Antonacci, annunciando un suo ricovero in pronto soccorso per un rischio soffocamento. Tuttavia, il cantautore milanese ha prontamente smentito questa fake news, rassicurando i suoi fan e mettendo a tacere ogni voce infondata. La sua comunicazione diretta e sincera dimostra ancora una volta l'importanza di verificare le fonti prima di credere a tutto ciò che si legge online.

(Adnkronos) – "Biagio Antonacci al pronto soccorso per rischio soffocamento". Questa è la bufala che nelle ultime ore ha iniziato a circolare sul web e che ha destato allarme tra i fan del cantautore milanese. Ma lo stesso Antonacci è intervento per smentire, definendo la notizia una chiara "fake news". "Come vedete sto molto bene", . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com