Liquami nel mare da Gazzi a Mili abbiamo le prove | tre consiglieri comunali si rivolgono al sindaco

Assistiamo increduli e sbigottiti allo sversamento di liquami in mare a Gazzi e Mili. Questa grave problematica, presente da settimane, mette a rischio l’ambiente e la salute pubblica. Tre consiglieri comunali si sono prontamente rivolti al sindaco Basile e al presidente di Amam Alibrandi tramite una PEC urgente, chiedendo interventi immediati per tutelare il nostro mare e i cittadini. La situazione richiede risposte chiare e azioni concrete, perché non possiamo più aspettare.

Una pec urgente è stata tramessa al sindaco Basile e al presidente di Amam Alibrandi. I consiglieri comunali Alessandro Russo, Felice Calabrò e Mirko Cantello scrivono: "Assistiamo increduli e sbigottiti allo sversamento di liquami in mare. Tale situazione, invero, si verifica già da qualche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

