Tribunale il giudice Malato lascia via Mazzini dopo 29 anni | Agrigento è un luogo del cuore

Dopo 29 anni di dedizione, il giudice Alfonso Malato saluta il tribunale di via Mazzini ad Agrigento, città che considera un vero e proprio luogo del cuore. Con passione e gratitudine, ha ringraziato colleghi e collaboratori, prontissimo a affrontare la nuova sfida a Marsala dal 15 luglio. Un capitolo si chiude, ma il suo impegno nel mondo della giustizia continua, portando con sé l’esperienza e i valori appresi in questi anni.

Il giudice Alfonso Malato, dopo 29 anni, lascia il tribunale di via Mazzini. Dal 15 luglio sarà a capo degli uffici giudiziari di Marsala. "Agrigento è un luogo del cuore, ho appreso tanto da tutti i miei presidenti e dai colleghi", ha detto salutando giudici, avvocati e dipendenti del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

