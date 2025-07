Rocco Schiavone 3 le anticipazioni trama e cast della prima puntata in replica su Rai 2

Questa sera su Rai 2 torna l’iconico Rocco Schiavone con la sua terza stagione in replica, un mix irresistibile di suspence, ironia e personaggi memorabili. Marco Giallini riconferma il suo talento nel vestire i panni del vice questione irriverente e complesso, pronto a risolvere misteri tra le nebbie di Aosta. Scopri le anticipazioni sulla trama e il cast di questa appassionante prima puntata, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di gialli e detective fuori dagli schemi.

. Questa sera, mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda in replica Rocco Schiavone 3, la terza stagione della serie che vede protagonista Marco Giallini. L’attore romano torna a vestire i panni di questo vice questione burbero e decisamente fuori dagli schemi di un normale poliziotto: fumatore accanito e fin troppo schietto, Rocco Schiavone è un uomo ricco di difetti, solitudine e amarezza ma anche di fascino ed è nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Rocco Schiavone 3, le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in replica su Rai 2

In questa notizia si parla di: rocco - schiavone - replica - anticipazioni

Gennarino, il cagnolino di affari tuoi e la sua connessione con rocco schiavone - Gennarino, il cagnolino di Affari Tuoi, non è solo un volto amato della tv italiana, ma ha anche un curioso legame con Rocco Schiavone, il detective dal cuore d'oro.

Rocco Schiavone 6, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Rocco Schiavone: al via la nuova stagione su Rai 2. Le anticipazioni della prima puntata; Rocco Schiavone 6, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni.

Rocco Schiavone / Anticipazioni 19 settembre: "Pulizie di primavera" e questioni irrisolte (replica) - IlSussidiario.net - Rocco Schiavone, anticipazioni 19 settembre: ancora tanti misteri e questioni irrisolte dal passato nell'episodio "Pulizie di primavera". Come scrive ilsussidiario.net

Estate e “Rocco Schiavone”, al via da stasera le repliche della terza stagione - Nel primo episodio della terza stagione di Rocco Schiavone, intitolato “La vita va avanti” e tratto dal romanzo L’eremita, la squadra è alle prese con l’omicidio dell’ex prete Donato Brocherel, ... Come scrive iodonna.it