All'Aifi 28 nuove adesioni, sale a 373 il totale dei soci.

Il consiglio direttivo dell'associazione italiana del private equity, venture capital e private debt ( Aifi ) si è riunito per il rendiconto economico e finanziario. Il presidente, Innocenzo Cipolletta, ha sottolineato come l'attività di Aifi abbia portato a "risultati importanti nelle attività istituzionali, di rapporto con il governo e nella crescita della compagine associativa". Nell'ultimo anno sono infatti entrati a far parte di Aifi 13 nuovi full member e 15 aderenti portando il numero totale degli associati a 373. Nel corso del Consiglio direttivo è stato, inoltre, cooptato Emanuele Levi, nuovo amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital, che prende il posto di Agostino Scornajenchi che ha lasciato la Sgr a maggio di quest'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net