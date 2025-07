Esclusiva xbox in arrivo nel 2025 per ps5

Una notizia che farà felici i fan di tutto il mondo: STALKER 2: Heart of Chornobyl, già atteso su Xbox Series e PC nel novembre 2024, arriverà anche su PlayStation 5 entro la fine del 2025. La conferma ufficiale dell'espansione della sua disponibilità apre nuove opportunità di esplorazione e avventura, consolidando ulteriormente il successo di questo titolo epico. Scopriamo insieme tutte le novità e i dettagli di questa entusiasmante novità per i gamer di tutto il mondo.

annuncio ufficiale e data di rilascio di stalker 2 su playstation 5. Una notizia di grande interesse riguarda l'espansione della disponibilità di STALKER 2: Heart of Chornobyl. Dopo il suo debutto previsto per novembre 2024 su Xbox Series S, Series X e PC, si annuncia che il titolo sarà disponibile anche sulla piattaforma PlayStation 5 entro la fine del 2025. sviluppo e distribuzione del gioco. GSC Game World, sviluppatore e publisher del gioco, ha comunicato che la versione per PS5 arriverà in late 2025. Questa decisione segue l'uscita iniziale prevista per novembre 2024, con un lancio simultaneo anche su console Xbox e PC.

