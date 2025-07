Armati di rastrelli e buona volonta gli abitanti ripuliscono piazza del muretto nel quartiere Gebbione

città, che hanno dimostrato come il senso di comunità possa fare la differenza. Armati di rastrelli e tanta buona volontà, hanno trasformato uno spazio simbolo in un esempio vivente di cura e attenzione per il proprio quartiere, ispirando tutti a contribuire alla bellezza e al rispetto della propria città. Questo gesto spontaneo ci ricorda che ogni azione conta e che insieme possiamo costruire ambienti più puliti e accoglienti.

Si sono rimboccate le maniche e hanno ripulito una delle aree più frequentate della zona, quella del "muretto" nel quartiere Gebbione. Protagonisti di questo straordinario esempio di impegno civile e di cittadinanza attiva sono proprio gli abitanti del popoloso quartiere nella zona Sud della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

