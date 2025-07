Da Napoli a Treviso | i Numbers 22 debuttano con un EP che ha il suono del sacrificio

Da Napoli a Treviso, i Numbers 22 lanciano il loro primo EP, un progetto che incarna il sacrificio e la determinazione. È il momento in cui la passione si trasforma in scelta di vita, e ogni nota racconta il viaggio di chi ha deciso di inseguire un sogno contro ogni ostacolo. La loro musica diventa così il simbolo di un impegno totale, pronto a conquistare nuovi orizzonti.

C'è un momento in cui la passione smette di essere un sogno e diventa una scelta. Per i Numbers 22, quel momento ha coinciso con un trasloco di 700 chilometri: da Napoli a Treviso, passando per il luogo in cui sono cresciuti, Cassino (FR), tra le mani sporche di lavoro e intere nottate in sala.