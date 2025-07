LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | dominio di Evenepoel!! Pogacar si prende la maglia male Vingegaard Splendido podio di Affini

Il Tour de France 2025 si infiamma con sorprese e battaglie epiche! Oggi, nella tappa di oggi in diretta, il dominio di Evenepoel e Pogacar si fa sentire, mentre Vingegaard si distingue sul podio. Resta con noi per vivere ogni emozione e aggiornati sulle ultime novità di questa avvincente corsa a tappe. Clicca qui per non perdere neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta frazione del Tour de France 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17.49 Questa la top 10 della classifica generale del Tour de France dopo 5 tappe: 1 POGA?AR Tadej UAD 17:22:58 2 EVENEPOEL Remco SOQ 0:42 3 VAUQUELIN Kévin ARK 0:59 4 VINGEGAARD Jonas TVL 1:13 5 JORGENSON Matteo TVL 1:22 6 VAN DER POEL Mathieu ADC 1:28 7 ALMEIDA João UAD 1:53 8 ROGLI? Primož RBH 2:30 9 LIPOWITZ Florian RBH 2:31 10 SKJELMOSE Mattias LTK 2:32 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: dominio di Evenepoel!! Pogacar si prende la maglia, male Vingegaard. Splendido podio di Affini

In questa notizia si parla di: tour - france - diretta - evenepoel

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

Tutte (o quasi) quello che c'è da sapere sul Tour de France 2025 Dalla redazione di Cicloweb Francesco Dani e Carmine Marino Coordina Marco Francia ?... Vai su Facebook

Siamo live con Ciclismo 360! Partecipa alla diretta con Riccardo Magrini, Luca Gregorio e Moreno Moser ? #EurosportCICLISMO #TDF2025 Vai su X

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: dominio di Evenepoel!! Pogacar si prende la maglia, male Vingegaard. Splendido podio di Affini; LIVE Tour de France, quinta tappa Caen-Caen: Affini al comando, Armirail a 247; Tour de France, 5ª tappa: Evenepoel vince la crono su Pogacar e Affini, male Vingegaard.

Tour de France - Remco Evenepoel vince la cronometro di Caen, Tadej Pogacar 2° e in maglia gialla! Batosta Vingegaard, Affini terzo - Remco Evenepoel vince da favorito, ma Tadej Pogacar resta in scia al belga e strappa la magl ... Da eurosport.it

TOUR DE FRANCE. EVENEPOEL RE DELLA CRONO, POGACAR IN GIALLO, VINGEGAARD PAGA TANTO. AFFINI 3° - Lo sconfitto di giornata è Jonas Vingegaard che è stato in ritardio sui rivali fin dal primo intertempo e alla fione ha pagato un distacco di 1'21". tuttobiciweb.it scrive