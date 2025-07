Incendio ad Albareto | distrutti due capannoni del caseificio Chiletti

Un incendio devastante ha colpito la notte scorsa Albareto, distruggendo due capannoni del caseificio Chiletti. Le fiamme, divampate intorno alle 4.30 mentre il personale era impegnato nelle operazioni di mungitura, hanno richiesto l’intervento immediato delle forze antincendio. La tragedia mette a dura prova la comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti industriali. La speranza ora è che si possano ricostruire presto e ripartire con forza.

Un violento incendio è divampato nella notte ad Albareto,  coinvolgendo il caseificio Chiletti in strada Albareto, alla periferia di Modena. L’allarme è scattato intorno alle 4.30 del mattino, quando gli addetti alla mungitura, presenti per le operazioni quotidiane, si sono accorti delle fiamme. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

