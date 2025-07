Teresa Plantamura torna alla Nunziatina

Teresa Plantamura torna alla Nunziatina per l’ultima serata della quarta edizione di Colpi di Grazia, la kermesse tutta al femminile ideata dall’Associazione Metarock. Con il suo stile eclettico, tra ironia e passione, l’artista toscana ci conquisterà con un concerto che promette emozioni intense e sorprese sonore. Non perdete l’occasione di vivere questa serata unica, in cui musica e talento si incontrano per lasciare il segno.

Pisa 9 luglio 2025- Ultimo appuntamento alla Nunziatina con la quarta edizione della rassegna Colpi di Grazia, la kermesse tutta al femminile ideata dall'Associazione Metarock, con l'organizzazione de La Nunziatina e il contributo di Fondazione Pisa. La rassegna si chiuderà il 10 luglio con la musica travolgente della cantautrice toscana Teresa Plantamura, eclettica, a volte ironica, altre aggressiva, melodiosa, dolce. L'artista vive a Massa, suona e canta in vari luoghi. Sul palco del giardino, voce e chitarra, si esibirà con Davide Bellazzini (chitarra). Teresa ha partecipato al festival Metarock a Pisa, Metapollege Massa e Revolution Camp; il più grosso raduno degli universitari italiani.

