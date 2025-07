Viene scoperto senza documenti al volante di un' auto priva di revisione e assicurazione | 70enne fermato

Una semplice operazione di controllo si trasforma in una scoperta sorprendente ad Ancona, dove un 70enne alla guida di un’auto priva di revisione e assicurazione è stato fermato. Durante gli accertamenti, è emersa anche l’assenza di documenti di riconoscimento, sollevando dubbi sulla sua identità. La polizia, nell’ambito della normale attività di controllo del territorio, ha messo in luce una serie di irregolarità che potrebbero avere conseguenze più serie di quanto sembri.

ANCONA – Era stato fermato nella giornata di ieri, alla guida di un’autovettura, ma una volta espletati i controlli è emersa una serie di irregolarità a cominciare dall’assenza di documenti di riconoscimento che ne attestassero l’identità. La polizia, nell’ambito della normale attività di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

