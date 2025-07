Trasporti nuove funzioni per l’app Roger di Tper

Bologna, 9 luglio 2025 — L’ app Roger per il trasporto integrato in Emilia-Romagna si evolve e presenta la sua nuova versione 2.0. L’applicazione, sviluppata da Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) è già affermata come uno dei principali strumenti di MaaS (Mobility as a Service) in Emilia-Romagna, cambia pelle e diventa una sorta di centro di comando per chi si muove quotidianamente sul territorio regionale. In quali città funziona l’app Roger. Attualmente l’app Roger funziona a Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trasporti, nuove funzioni per l’app Roger di Tper

