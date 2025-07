Roma spari al Quarticciolo | fermata auto in fuga

Un’altra giornata di paura al Quarticciolo, Roma, dove si sono uditi spari tra la folla e le auto in coda tra via Molfetta e viale Palmiro Togliatti. Due stranieri sono rimasti feriti e soccorsi dai sanitari del 118, mentre le autorità indagano sull’accaduto. La città si interroga sulla crescente escalation di violenza: cosa sta succedendo nel cuore di Roma?

(Adnkronos) – Ancora spari al Quarticciolo, a Roma. E' accaduto oggi 9 luglio tra la gente in strada e le auto in coda tra via Molfetta e viale Palmiro Togliatti. Nel corso della sparatoria due persone, entrambe straniere, risultano ferite. Soccorse dai sanitari del 118, sono state portate in ospedale. Sul posto i carabinieri della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

