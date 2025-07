Ballando con le Stelle Totti dice no E Milly ora punta su Chanel

Milly Carlucci torna a sognare di vedere Totti ballare sulla pista di Ballando con le Stelle, ma il Pupone dice no. La conduttrice Rai, determinata a sorprendere il pubblico, ora punta su Chanel come sua nuova stella. Un colpo di scena che promette emozioni e novità nella prossima edizione: sarà questa la mossa vincente per riconquistare gli spettatori?

Niente da fare per Milly Carlucci. Neanche quest'anno è riuscita a portare sulla pista di Ballando con le Stelle Francesco Totti. Dopo averlo avuto ospite a Sognando Ballando con le Stelle la conduttrice Rai sperava di riuscire a convincere il Pupone a fare il concorrente della prossima edizione del suo programma di punta. Ma l'ex marito di Ilary Blasi si sarebbe rifiutato categoricamente e la presentatrice avrebbe ripiegato su un altro componente della famiglia, sua figlia Chanel. Chanel Totti a Ballando con le Stelle 2025?. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, Francesco Totti avrebbe rifiutato la proposta di partecipare a Ballando con le Stelle 2025.

In questa notizia si parla di: ballando - stelle - totti - chanel

