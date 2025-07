Altro che crisi | Giulia De Lellis e Tony Effe storia di amore e solidità

In un mondo spesso dominato da critiche e malintesi, Giulia De Lellis e Tony Effe scrivono una storia di amore autentico e solidità. Tra rose rosse e promesse mantenute, dimostrano che la forza di un legame vero supera ogni crisi. Un esempio di come rispetto e complicità possano resistere alle tempeste. Altro che crisi: il loro anniversario parla chiaro e forte, invitandoci a credere nel potere dell’amore sincero.

. Un anniversario speciale tra rose rosse e promesse non dette. Altro che crisi. Giulia De Lellis e Tony Effe smentiscono con eleganza ogni chiacchiera sul loro conto. Una pioggia di rose rosse è arrivata ad Atene, nel silenzio di una suite affacciata sul mare, come un messaggio preciso e profumato: noi siamo qui, più uniti che mai. Giulia De Lellis PH IG L’influencer, al settimo mese di gravidanza, si è lasciata avvolgere dalla sorpresa mentre prendeva parte a un evento esclusivo firmato Tom Ford, incastonata nel lusso discreto del Four Seasons greco. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Altro che crisi: Giulia De Lellis e Tony Effe, storia di amore e solidità

In questa notizia si parla di: altro - crisi - giulia - lellis

Ascom Padova fotografa la crisi, Bertin: «Altro che 2%, qui l’inflazione si sente - La realtà economica è un labirinto di numeri e percezioni. Se da un lato l'inflazione appare contenuta al 2%, dall'altro la sensazione dei consumatori dipinge un quadro ben diverso, con un incremento percepito attorno al 10%.

Giulia De Lellis al concerto di Tony Effe al Circo Massimo, allontanate le voci di crisi: la prima volta delle nipotine e le Vai su Facebook

Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi? «Lei farà il baby shower senza di lui. Coppia fake, mai esistita»; Altro che crisi: Giulia De Lellis e Tony Effe più uniti che mai al baby shower della piccola Priscilla; Giulia De Lellis e Tony Effe in piscina, babyshower a Roma per Priscilla.

Giulia De Lellis al concerto di Tony Effe con le nipotine con un dettaglio speciale, il video - Presente al Circo Massimo per il concerto del suo Tony Effe insieme alle nipotine: Giulia De Lellis spazza via le voci di crisi. Come scrive donnaglamour.it

Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi?/ Ai rumor rispondono… Le nipotine! Il gesto durante il concerto a Roma - Spuntano nuovi rumor sulla liaison ma un gesto durante il concerto di Roma mette a tacere i malpensanti. Segnala ilsussidiario.net