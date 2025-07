Il lavoro al nipote l' auto gratis e i finanziamenti a Lady Dragotto | così funzionava il sistema Amata

Il posto di lavoro al nipote diciottenne con tanto di alloggio gratis, piena facoltà di scegliersi l'orario lavorativo e persino un paio di ragazze a sua disposizione per farlo uscire e svagare; l'auto e i buoni benzina per la campagna elettorale delle Europee, un'altra casa per le sue esigenze. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

L'inchiesta per corruzione in Sicilia: il nipote assunto e l’affitto, tutte le accuse all'assessore Elvira Amata - Per i pm in cambio di contributi e finanziamenti l’imprenditrice Cannariato avrebbe garantito oltre al pacchetto per il giovane anche altri ... Come scrive gazzettadelsud.it

