Bla bla Baby | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, mercoledì 9 luglio 2025 alle 21:30 su Rai 1, non perdete "Bla bla Baby", il film del 2022 diretto da Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Una commedia coinvolgente che svela le avventure di Luca, un uomo di quarantacinque anni tra sorprese e risate, mentre si destreggia tra lavoro e vita personale. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa pellicola imperdibile!

Bla bla Baby: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Bla bla Baby, film del 2022 diretto da Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Luca è un uomo di quarantacinque anni costretto a lavorare in un asilo nido aziendale insieme alle colleghe Celeste e Doriana, dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di parlare. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Bla bla Baby: tutto quello che c’è da sapere sul film

In questa notizia si parla di: baby - film - tutto - sapere

The Dark Nightmare, il film horror norvegese è il Rosemary's Baby nordico che denuncia le pressioni sociali sulle donne - Dal 11 giugno nei cinema, "The Dark Nightmare" di Kjersti Helen Rasmussen porta sul grande schermo un horror norvegese che spaventa e scuote, affrontando con coraggio le pressioni sociali sulle donne.

Che storia! Che brividi. Tutto negli occhi di Hilary Swank. Che film e che attori! Vai su Facebook

Million Dollar Baby compie 20 anni, cosa sapere sul film di Eastwood; Guida a Babygirl: trama, cast e cosa sapere del film al cinema; Beetlejuice Beetlejuice: curiosità e tutto quello che c'è da sapere su Beetlejuice 2 di Tim Burton.

Baby Sussex, tutto quello che devi sapere - Donna Moderna - Baby Sussex, tutto quello che devi sapere M anca poco alla nascita del bebè reale dei duchi di Sussex e l'adrenalina sale in modo spropositato. Riporta donnamoderna.com

Come richiedere il bonus baby sitter, ecco tutto quello che c’è da sapere e le novità da conoscere - fem - alfemminile - Come richiedere il bonus baby sitter, ecco tutto quello che c’è da sapere e le novità da conoscere in merito a questo aiuto Parte del gruppo e ATTUALITà ... Scrive alfemminile.com