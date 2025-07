Tecnologia | Samsung presenta l’innovativa serie 7 di Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold

Samsung rivoluziona il mondo degli smartphone con la nuova serie 7 di Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold. Compatti, potenti e dotati di tecnologie all’avanguardia, questi dispositivi sono destinati a ridefinire il concetto di innovazione mobile. Scopri come l’ingegneria di precisione e l’intelligenza avanzata aprono nuove possibilità per utenti esigenti e appassionati di tecnologia. Preparatevi a un’esperienza senza precedenti, perché il futuro si apre con Samsung.

Samsung Electronics presenta ai consumatori l'innovativa serie 7 di Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold. Compatto nelle dimensioni e audace nelle prestazioni, il Galaxy Z Flip7 ridefinisce l'esperienza del flip phone, mentre Galaxy Z fold è il pieghevole più avanzato della serie Galaxy Z, che combina ingegneria di precisione e intelligenza avanzata per rivoluzionare .

