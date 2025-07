Temptation Island 2025 anticipazioni della seconda puntata | Sonia Flavio e caos tra le coppie

Temptation Island 2025 torna con una seconda puntata all'insegna di emozioni forti e colpi di scena, tra Sonia, Flavio e il caos che scuote le coppie. Dopo un debutto da record, con 3,5 milioni di spettatori e il maggior share di sempre, gli appassionati sono pronti a scoprire cosa succederà giovedì 10 luglio alle 21.30 su Canale 5. La tensione sale: cosa ci riserverà questa nuova serata?

Dopo una prima puntata subito intensa e molto seguita (3 milioni e mezzo di spettatori e il 27,8% di share, il miglior esordio di sempre), Temptation Island 2025 arriva alla seconda puntata, in onda giovedì 10 luglio, in prima serata su Canale 5 alle 21.30 circa. Una puntata che si prevede altrettanto calda e intrigante. Temptation Island, cosa è successo nella prima puntata. Il reality condotto da Filippo Bisciglia, ha giĂ visto la sua prima grande svolta. Nel villaggio dei fidanzati, fra le 7 coppie protagoniste si è consumato un momento clamoroso: Sonia Mattalia ha ottenuto un falò di confronto straordinario con Alessio; lui, dal canto suo, rivelando di non averla forse mai amata, ha rifiutato di partecipare, venendo quindi eliminato dal gioco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net