Classifica Tour de France 2025 quinta tappa | Pogacar in giallo Vingegaard crolla a cronometro grande Evenepoel

La quinta tappa del Tour de France 2025 ha rivoluzionato la classifica generale, lasciando il pubblico senza fiato. La cronometro individuale di Caen, lunga 33 km, ha visto i grandi protagonisti sfidarsi a viso aperto, cambiando gli equilibri della corsa. Remco Evenepoel ha dominato con una prestazione straordinaria, mentre Pogacar e Vingegaard hanno subito pesanti distacchi. La battaglia è più accesa che mai: chi trionferà alla fine?

La cronometro individuale con partenza e arrivo a Caen ha stravolto la classifica generale del Tour de France. I 33 km contro il tempo rappresentavano un crocevia di enorme importanza per le dinamiche della Grande Boucle e i big si sono fronteggiati a viso aperto. I distacchi maturati nella quinta frazione sono stati pesanti e hanno dato una nuova fisionomia alla graduatoria. Il belga Remco Evenepoel ha vinto la cronometro in maniera maestosa: il Campione Olimpico e del Mondo di questa specialitĂ ha trionfato con un vantaggio di 16 secondi nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar, ributtandosi di forza in classifica generale.